YTB Heyeti ETÜ Rektörünü Ziyaret Etti

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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Türkiye Bursları kapsamında öğrenim gören öğrencilerle görüşmek üzere Erzurum'da bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Konuklarını; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Alan ile birlikte makamında ağırlayan Rektör Çakmak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Bursları kapsamında ETÜ'de bulunan uluslararası öğrencilerin eğitimi ve geleceği üzerinde yapılan fikir alışverişinin ardından YTB heyetine hediyeleri takdim edildi. - ERZURUM