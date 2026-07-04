Yüksekova\'da Aşure İkramı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, toplumsal dayanışma ve birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kurum personeli ile denetimli serbestlik yükümlülerinin katkılarıyla hazırlanan aşure, ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yükümlüler de aşure dağıtımında aktif görev aldı. Organizasyonun, denetimli serbestlik bünyesindeki bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü, Muharrem ayının bereket, birlik ve beraberlik simgesi olduğunu vurgulayarak, bu tür faaliyetlerle toplumla olan bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurum personeline ve katkı sunan hayırsever iş insanlarına teşekkür edilirken, müdürlük yetkilileri toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine gelecek dönemde de kararlılıkla devam edileceğini bildirdi. - HAKKARİ