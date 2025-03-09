Yüksekova'da Çiftçiler Çığ Tehlikesine Rağmen Ot İndiriyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Çiftçiler Çığ Tehlikesine Rağmen Ot İndiriyor

Yüksekova\'da Çiftçiler Çığ Tehlikesine Rağmen Ot İndiriyor

Yüksekova'da köylüler, kış için dağlardan ot toplayıp tehlikeye rağmen kızakla köylerine indirdiler.

09.03.2025 15:03
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilikle geçimlerini sağlayan köylüler, yaz aylarında dağlarda istifledikleri otları çığ tehlikesine rağmen kızak ve branda üzerinde dik yamaçtan köye indiriyorlar. Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut da kulüp yöneticisi Rahmi İyinç ile birlikte köylülerin zorlu kış sürecini görüntülediler.

İlçenin Yeşiltaş köyü sakinleri, hayvanlarını beslemek için yaz aylarında 3 bin rakımlı dağlardan biçip biriktirdikleri ot yığınlarını karlı dağlardan kızak ve brandaya yükleyip 4 kilometrelik dik yamaçtan köylerine indiriyorlar. Arazilerinin sınırlı olması sebebiyle hayvanlara yem sağlamak için dağların yüksek kesimlerinde ot muhafaza ettiklerini belirten çiftçiler, kış aylarında tüm zorluklara rağmen ot indirme işlemini gerçekleştiriyorlar.

Köylülerin zorlu kış sürecini görüntüleyen YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Bu hafta Rahmi İyinç ile birlikte Yeşiltaş köyündeyiz, kış şartlarında köylülerin yaşam mücadelesini belgeledik. Köy, kış aylarında karlarla kaplı olduğundan hayvanları beslemekte zorluk yaşıyorlar. Köy halkıyla birlikte konuyu yerinde inceledik. Köyde yaşayan Cahit Çakmakçı ve Resul Kartal, bize bu konuda bilgi verdi. Ot biçmeye 20 Haziran'da başlıyorlar, 3 bin rakımda ve 4-5 km boyunca dik yamaçları aşarak otları topluyorlar. Toplanan otlar üstü branda ile kapatılıyor ve besin değeri en yüksek olan otlardır. Koyunlar bu otları tükettiğinde daha verimli oluyorlar, kış geldiğinde ise bu otları kullanıyorlar. Köyün en yüksek noktasında ve çığ tehlikesinin olduğu derin vadilerde ot toplama işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü bu alanlarda, otları aşağıya indirdiklerinde yüksek eğim nedeniyle kayma hızı artıyor. Bu zorlu mücadeleyi Rahmi İyinç ile belgeledik ve herkesin yaşam koşullarını görmesini istedik" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Çiftçiler Çığ Tehlikesine Rağmen Ot İndiriyor - Son Dakika

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