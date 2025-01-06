Yüksekova'da Kar Mücadelesi Devam Ediyor

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Yüksekova'da 3 metreyi aşan kar mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer yer 3 metreyi aşan karla mücadele sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerinin Büyükçiftlik beldesinin Varkevik ve Evliye üs bölge yollarındaki çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.