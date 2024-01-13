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Yüksekova'da kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası'nda yolu kardan kapanan 2.5 yaşındaki çocuk, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda köy yolunun açılması sağlandı ve çocuğa ilk müdahale köyde yapıldı. Ardından çocuk ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yüksekova\'da kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı
13.01.2024 - 20:24,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2.5 yaşındaki çocuk, İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası'nda baygınlık geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yolu yeniden ulaşıma açılan köyde mahsur kalan çocuğa, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından köyde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan çocuk, ekiplerin nezaretinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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