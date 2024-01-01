Yüksekova\'da meydana gelen depremlerde evlerde çatlaklar oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerde ilçenin bazı köylerinde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdular. Deprem sonrası akaryakıt kuyruğuna giren vatandaşlar, geceyi araçlarında geçirecekleri için yakıt aldıklarını belirttiler.

Depremlerde ilçenin bazı köylerinde evlerin duvarında çatlaklar oluştu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ekipler köylerde hasar tespit çalışması yapacak. - HAKKARİ