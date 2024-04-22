Yüksekova'da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karabey köyünde, sarı benekli semender görüntülendi. Doğada gezen bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, semenderin su içmek için pınara yaklaştığı görülüyor. Ancak habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olan semender, bir süre sonra kayboluyor.

22.04.2024 23:43
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Yüksekova'da sarı benekli semender görüldü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü.

Yüksekova ilçesine bağlı 20 uzaklıkta bulunan Karabey köyünde sarı benekli semender görüntülendi.

Doğada gezerken çevrede bulunan pınardan su içmek isteyen Senar Terzioğlu isimli vatandaş, kayalıklar arasında sarı benekli semender fark etti.

Terzioğlu telefonu ile sarı benekli semenderi görüntülerken, sarı benekli semender bir süre sonra uzaklaşarak kayboldu.

Yağışlı ve sulak yerlerde görülen sarı benekli semenderin, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü - Son Dakika

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