Yüksekova'da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü

Yüksekova'da sarı benekli semender görüldü
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü.
Yüksekova ilçesine bağlı 20 uzaklıkta bulunan Karabey köyünde sarı benekli semender görüntülendi.
Doğada gezerken çevrede bulunan pınardan su içmek isteyen Senar Terzioğlu isimli vatandaş, kayalıklar arasında sarı benekli semender fark etti.
Terzioğlu telefonu ile sarı benekli semenderi görüntülerken, sarı benekli semender bir süre sonra uzaklaşarak kayboldu.
Yağışlı ve sulak yerlerde görülen sarı benekli semenderin, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olduğu biliniyor.
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