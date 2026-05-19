Yüksekova'da Tarım Arazileri Tehlikede

19.05.2026 15:11
Akalın Mahallesi sakinleri, ILS cihazı nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Haber: Viyan ORHAN

HAKKARİ- Yüksekova'da hava muhalefeti nedeniyle uçak inişlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan ILS cihazı için yapılan duvar ve mazgalların dere yatağını kapattığını ileri süren mahalle sakinleri, tarım arazilerinin su ve çöple dolduğunu, kanalizasyon sularının arazilere yayılması nedeniyle ekili alanların zarar gördüğünü ve hayvanların hastalandığını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akalın Mahallesi sakinleri, 2024 yılında kurulan aletli iniş sistemi (ILS) nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Feridun Yalçın, mazgalların kaldırılmasını talep ederek şunları söyledi:

"Bu ILS cihazları için kurulan mazgalların kaldırılmasını istiyoruz. Çöpler burada birikiyor ve delikleri tıkıyor. Pis sular da arazilerimizi mahvediyor. Her taraf çöp içinde kaldı. Kurban Bayramı yaklaşıyor, hayvanlarımız hasta. Bu hayvanları nasıl satacağız? Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Devlet bize 'tarıma ve hayvancılığa yönelin' diyor ama geldiğimiz noktada bütün arazilerimiz mahvoldu."

Cengiz Yalçın ise ILS cihazı için ihtiyaç duyulandan daha büyük bir alanın kullanıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Burası dere yatağıdır. Menfezin önü demir çubuklarla kapatılmış. Biz günde iki kez gelip temizliyoruz ama kısa süre sonra yeniden tıkanıyor. Çöpler tarım arazilerimize yayılıyor. Bu yıl ne yonca ne de buğday ekebildik. Hayvanlarımızın bir kısmı da çöpler ve kirli su nedeniyle hastalandı. Yetkililerden bu demir çubukların kaldırılmasını ve soruna çözüm bulunmasını istiyoruz."

Ekrem Doğmaz da dere yatağının kapatılmaması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Doğmaz, "2024 yılında bu ILS cihazı kuruldu. Dere yataklarının kapatılmaması gerekiyordu. Bu ızgaraların kaldırılmasını istiyoruz ki sular aksın ve tarım arazilerimize dolmasın. Hayvanlarımız sabah ahırdan aç çıkıyor, akşam yine aç dönüyor. Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne sesleniyoruz; gelip burada yaşananları görsünler. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Evimde maaş alan kimse yok. Hayvanlarımız da giderse ne yapacağız bilmiyoruz."

Mahalle sakinleri, bölgede inceleme yapılmasını ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

Kaynak: ANKA

