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Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava muhalefetinden dolayı 2 Ocak 2024 tarihindeki uçak seferleri iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Edinilen bilgilere göre Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda geliş-gidiş yapılacak uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan vatandanlar ise depremin yaşandığı bu günlerde uçakların iptal edilmesine tepki gösterdi.