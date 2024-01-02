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Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava muhalefetinden dolayı 2 Ocak 2024 tarihindeki uçak seferleri iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda geliş-gidiş yapılacak uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Vatandaşlar ise depremin yaşandığı bu günlerde uçakların iptal edilmesine tepki gösterdi.

02.01.2024 - 10:39,
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Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava muhalefetinden dolayı 2 Ocak 2024 tarihindeki uçak seferleri iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Edinilen bilgilere göre Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda geliş-gidiş yapılacak uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan vatandanlar ise depremin yaşandığı bu günlerde uçakların iptal edilmesine tepki gösterdi.

Yüksekova\'da uçak seferleri iptal edildi
Kaynak: İHA
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