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Yüksekova'da yayla muzunun destesi 100 TL'den satışa çıkarıldı

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve ilçelerinde doğal olarak yetişen ve 'yayla muzu' olarak da adlandırılan uçkun, destesi 100 TL'den satışa çıkartıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından uçkun veya yayla muzu adıyla bilinen ve sevilerek tüketilen ekşimsi uçkun bitkisi, Yüksekova'da satışa sunulmaya başlandı. Destesi tezgahlarda 100 TL'den satılırken, dağların yüksek zirveleri ve eteklerinden büyük zorluklarla toplanan bitki, herhangi bir fabrika ya da iş imkanı olmayan kent merkezinde çoğu insanın başlıca geçim kaynağı oldu.

İşsiz vatandaşlar bin bir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tüketilen bitkinin, özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor.

Dağdan getirilen uçkunu satan Titan Akdoğan isimli vatandaş, "Biz geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Biz ekmeğimizi pancar satarak çıkarıyoruz. Uçkun; tansiyon, kanser ve şeker hastalıkları için çok iyi bir ilaçtır. Bu sene Şemdinli tarafından getirdik, destesini 100 liradan satıyoruz. Bizlere de geçim kaynağı oldu" dedi.