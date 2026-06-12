Yüksekova'da Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da Yılsonu Sergisi Açıldı

12.06.2026 17:52
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Halk Eğitimi Merkezi, yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünleri sergileyerek öğrenmeyi teşvik etti.

2026 eğitim-öğretim yılı boyunca açtığı kurslarda hazırlanan el emeği ürünler, yılsonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi sergisi açıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kurumun bahçesinde gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ve yöresel ürünler sergilendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Yiğit, hayat boyu öğrenmenin önemine işaret etti. Kurslar aracılığıyla her yaştan vatandaşa yeni bilgi ve beceriler kazandırdıklarını belirten Yiğit, "İstihdama katkı sağlıyor, kültürel değerlerimizi yaşatıyor ve toplumumuzun sosyal gelişimine destek oluyoruz. Kadınlarımızdan gençlerimize, çalışanlarımızdan emeklilerimize kadar herkes için öğrenme fırsatları sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 68'i iş birliği çerçevesinde olmak üzere toplam 461 kurs planlaması yaptık. Bu kurslardan 2 bin 600 erkek ve 4 bin 621 kadın olmak üzere toplam 7 bin 221 kursiyer faydalandı. Bugün burada sergilenen eserler ve gerçekleştirilen etkinlikler, kursiyerlerimizin azimlerinin, emeklerinin ve başarılarının bir göstergesidir" dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Davetliler, usta öğretici ve kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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