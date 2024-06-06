Yüksekovalılar Haziran Ayında Güneşin Keyfini Çıkarıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kış ve yağışların bol olduğu baharın ardından vatandaşlar ancak haziran ayında parklara giderek güneşin keyfini çıkarmaya başladı.

Kış ve ilkbahar mevsiminde yağışlardan dolayı güneşin tadını çıkaramayan Yüksekovalılar, haziran ayında yüzünü gösteren güneşle parklara akın etti. Aylar sonra havanın ısınmasına sevindiğini belirten Ferit Karael, "Yüksekova'nın kışı çok çetin geçiyor. Bahar mevsiminde de yağışlardan dolayı bir türlü ısınamadık. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde güneşin yüzünü göstermesiyle hem ısınabildik hem de parklarda zaman geçirmeye başladık" dedi. - HAKKARİ