Yüksekten düşen OGC Başkanı Çevrim yaralandı

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Evrim gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Çevrim, yüksekten düşme sonucu yaralandı. Çevrim, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiftlikler Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinin çatısında tadilat işleri yapan Bilal Çevrim, yaklaşık 5-6 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çevrim, ambulans ile önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne ardından da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Bilal Çevrim'in, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. - ÇORUM