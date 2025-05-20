Yüksel Tekeoğlu: 83 Yaşında Gönüllü El İşi Yaparak Gençlere İlham Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüksel Tekeoğlu: 83 Yaşında Gönüllü El İşi Yaparak Gençlere İlham Veriyor

Yüksel Tekeoğlu: 83 Yaşında Gönüllü El İşi Yaparak Gençlere İlham Veriyor

Gaziantep'te 83 yaşındaki Yüksel Tekeoğlu, gençlere ilham kaynağı olmanın yanı sıra el işleriyle de yaşam enerjisi saçıyor. Atölyede geçirdiği zamanla hem kendisi hem de çevresi için neşe kaynağı oluyor.

20.05.2025 09:47  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezinde gönüllü el işi yapan 83 yaşındaki Yüksel Tekeoğlu, enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor.

Gaziantep'te yaşayan 83 yaşındaki Yüksel Tekeoğlu, 15 yaşından beri dikiş nakış yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen enerjik ve çalışma arzusuyla dolu olan Tekeoğlu, çevresindeki insanlara neşe oluyor. Tel kırmadan dikişe, nakıştan çeyiz hazırlığına kadar pek çok işin altından ustalıkla kalkan Yüksel Tekeoğlu, bir yıldır katıldığı atölyede adeta hayat buluyor. "Ben olmazsam buranın tadı olmaz" diyen Yüksel Tekeoğlu, hem arkadaşlarına moral veriyor hem de yaşam tecrübesiyle genç kuşaklara ilham kaynağı oluyor.

"Evde olsam hasta olurum, burada iyileşiyorum"

Enerjisinin sırrını çalışmak olduğunu söyleyen Tekeoğlu, "Evde yalnız kalınca canım sıkılıyor, stres atmak için buraya geliyorum. Hocamla oturup burada sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. 15 yaşından beri iş güçle uğraşıyorum. Antep işleri yaptım. Annem bizi okutmadı. Okumuşluğum yok. Çünkü küçük yaşta temizlik işleriyle uğraştırdı bizi. Başka yerlere de gittim ama buraya geleli bir sene oldu. Burası benim zaman geçirme, stres atma alanım. Evde yalnız kalınca canım sıkılıyor. Ama buraya gelince çayımızı, kahvemizi içiyoruz, sohbet ediyoruz. Her şey var burada. Rahmetli eşim bana çok iyi baktı. Ne incittik birbirimizi ne de kavga ettik. Anlaştık, günlerimiz öyle geçti. Burası olmasa canım sıkılır, hasta olurum. Çünkü böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Eğer evde yatarsam gerçekten hastalanırım. Ama buraya gelirsem hiçbir şeyim kalmaz, sağlam olurum" dedi.

"Ben olmazsam buranın tadı olmaz"

Kurstaki zamanlarının dolu geçtiğini anlatan Tekeoğlu, "İş işlemek, nakış dikmek, dikiş dikmek. Antep işi işlerdim, ama gözlerim artık eskisi gibi görmediği için onu bıraktım. Daha kaba işleri yapıyorum şimdi. Tel kırma da yaptım. Dikişler diktim. Kızlarımın, torunlarımın çeyizlerini hazırladım. Eğer aklı başında bir damat bulurlarsa her şey hazır. Buradaki arkadaşlarımla çok iyi anlaşırım. Onlar da benimle memnun. Namazımızı kılıyoruz, birbirimize akıl veriyoruz. Ben olmazsam buranın tadı olmaz. Buranın neşesiyim, nazar boncuğuyum. Bakın bana benzeyen biri var mı? Yok. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

"Yüksel teyze bize moral veriyor"

Yüksel Tekeoğlu'nun enerjisinin kendilerine iyi geldiğini söyleyen kursiyerlerden Şenel Küçükkınacı, "Burada kızlarıma takılar yaptım, tel kırma işledim, dikiş diktim. Çok güzel bir şey. Yüksel teyze bize moral veriyor. Gerçekten çok kıymetli. Ben biraz gözümden rahatsız olunca evde kaldım ama kalbim burada kaldı" şeklinde konuştu.

"'İşleyen demir paslanmaz' sözünün tam karşılığı"

Kurs öğretmeni Yasemin Kara ise "Bir senedir birlikteyiz. Çok hanım hanımcık, bizden yaşça büyük ama ondan öğreneceğimiz çok şey var. Evet, belki ben öğretmenim ama onun hayat tecrübesi, öğütleri, eskilerin sözleri bize büyük ders oluyor. Kendisine buradan teşekkür ederim. İyi ki var. Gerçekten sınıfımızın nazar boncuğu. Olmadığında mutsuz oluyoruz. Hep şu cümleyi kuruyorum: 'İnşallah onun yaşına geldiğimizde biz de onun kadar enerjik, hayat dolu ve faydalı oluruz.' Çünkü onun yaşındaki pek çok insan evde oturmayı tercih ediyor, yaşlandıklarını düşünüyor. Ama o, 'İşleyen demir paslanmaz,' sözünün tam karşılığı. Gerçekten de Yüksel Hacı teyzemiz bunun en güzel örneği" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksel Tekeoğlu: 83 Yaşında Gönüllü El İşi Yaparak Gençlere İlham Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Alanya’da turiste şezlong dayağı İşletmenin kapısına mühür vuruldu Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
16:14
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
15:57
Terörle anılan bölgede petrol sevinci
Terörle anılan bölgede petrol sevinci
15:55
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı
Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 11:16:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksel Tekeoğlu: 83 Yaşında Gönüllü El İşi Yaparak Gençlere İlham Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.