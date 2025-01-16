Yumurtalık Belediyesi\'nden Esnafa ve Vatandaşa Yardım Eli

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Yumurtalık Belediyesi, ilçedeki esnaflara ve vatandaşlara çanta içerisinde takvim, kalem ve çeşitli eşantiyon ürünler dağıttı.

Daha yaşanabilir, barışçıl ve misafirperver bir Yumurtalık için çalışan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede birlik ve beraberliğin pekişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yılla birlikte ilçe merkezi ve mahallelerde çalışmalar yapan Başkan Altıok'un talimatıyla ilçedeki esnaflara ve vatandaşlara çanta içerisinde takvim, kalem ve çeşitli eşantiyon ürünler dağıtıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hem esnafı ziyaret ettiği hem de ürünleri takdim ettiği vatandaşlar Başkan Erdinç Altıok'a teşekkür etti. Zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için denetim de gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafın sorunları tek tek not edildi.

Dostluk ve sevgi atmosferinde gerçekleşen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdinç Altıok, "İlçemizdeki dayanışma ve dostluk ikliminin kalıcı hale gelmesi için belediyemizin tüm imkanlarıyla seferler olmuş durumdayız. Adana Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek sorunların da üstesinden geliyoruz. Çalışmalarımız ekseninde vatandaşımızın huzuru ve rahatlığı yatıyor" diye konuştu. - ADANA