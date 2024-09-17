Yumurtalık Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba Hizmeti - Son Dakika
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Yumurtalık Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba Hizmeti

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Yumurtalık Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrenciler için ücretsiz çorba dağıtımı başlattı. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da uygun bir fiyatla çorba alabilecek.

17.09.2024 09:56  Güncelleme: 11:00
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(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrenciler için Güney Yıldızı Büfesi'nde ücretsiz çorba dağıtımı başlattı. Vatandaşlar ise 15 lira karşılığında çorba içebilecek.

Yumurtalık Belediyesi'ne ait Güney Yıldızı Büfesi'nde çay ve simidi 5 liraya temin eden ilçeli öğrenciler şimdi de ücretsiz çorba hizmetinden yararlanacak.

Türkiye'nin geleceğinin çocuklar olduğuna dikkati çeken Başkan Erdinç Altıok, Yumurtalık'taki bir yüksekokul, bir lise, 8 ortaokul, bir Halk Eğitim Merkezi ve 14 ilkokuldaki tüm öğrencilerin bu imkandan gönül rahatlığıyla faydalanabileceğini, ayrıca vatandaşların da 15 lira karşılığında çorba içebileceğini belirtti.

Yarınların Türkiyesi'nin öğrencilerle ve gençlerle şekilleneceğini anımsatan Başkan Altıok, şunları söyledi:

"Ancak, genel ekonomik gidişat malum, pek iyi değil. Öğrencilerimiz servis, yurt, kırtasiye, giyim-kuşam ve daha birçok konuda ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Yumurtalık'taki tüm okullarda eğitim öğretim gören binlerce öğrencimize ve ailelerine bir nebze olsun ekonomik katkı sunmak amacıyla ücretsiz çorba projemizi hayata geçirdik. Ayrıca, vatandaşlarımızı da düşünerek çorba fiyatını 15 lira gibi makul bir seviyede tuttuk. Yumurtalık Belediyesi olarak, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu imkanlardan faydalanabilir. Afiyet olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yumurtalık Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba Hizmeti - Son Dakika

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