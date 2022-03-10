Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor

10.03.2022 11:08
Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor

Anadolu'nun yüzlerce yıllık kültürü olan el örgüsü işler, artık çoğunlukla giyim yerine hobi olarak yapılan ürünlere bırakıyor.

Anadolu'nun yüzlerce yıllık kültürü olan el örgüsü işler, artık çoğunlukla giyim yerine hobi olarak yapılan ürünlere bırakıyor.

Eski dönemlerde giyim kuşamın bir parçası olan yün iplikler, artık duvar süsü, amigurumi oyuncak ve çanta gibi, giyimden uzak ürünler yapılmak üzere de kullanılıyor. El işiyle yapılan hırka, atkı, yelek, patik artık neredeyse hazır dikilmiş ürünlerle aynı fiyata geliyor. Örneğin pazardan 50 TL'ye yelek alınırken, aynı ürün kaliteli yün iple el işiyle yapıldığında da yaklaşık olarak yine fiyata denk geliyor. Bu sebeple el işiyle uğraşan vatandaşlar, şimdilerde daha çok giyim dışında ürünleri dikmeye yöneldi. Özellikle pandemi döneminde eve kapanan kadınlar, yün ipliklere talep göstermesiyle birlikte iplik satışı yapan işletmelerde yoğun olmuştu. Eskişehir'de iplik satışı yapan işletmeler, yazları çok iş yapamadıklarını fakat 2 senedir işlerinin iyi olduğunu söyledi.

"Eskisi gibi kıyafet diken çok azaldı"

Eskişehir'de yün iplik satışı yapan Ali Eren, "Şu an yün iplik sektörü çok iyi. Satışlarımız gayet güzel. Vatandaşlar daha çok hediyelik eşya tarzı ürünlere yöneldi. Eskisi gibi kıyafet diken çok azaldı. Artık hobi olarak amigurumi oyuncak gibi ürünler yapıyorlar. Şu an bir top yün ipliğin fiyatı 5 TL'den başlayıp, 25 TL'ye kadar çıkıyor. Kaliteli iple yelek dikildiğinde, maliyeti 50 TL'yi geçiyor. Bu yüzden vatandaşlar hazırı tercih ediyorlar ve iplikleri başka ürünler dikmek için kullanıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor
Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor
Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor
Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor
Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor

YORUMLAR
500
Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı zamlandı Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı zamlandı

Türk Lirası, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:15:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement