Yunanistan eski Başbakanı Selçuk\'a geldi

Yerel

Simi Sempozyumu kapsamında Yunanistan önceki dönem başbakanı Yorgo Papandreou ve sempozyuma katılan heyet Selçuk'a geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Papandreou'ya Efes Antik Kenti'ni gezdirdi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı George Papandreou'nun kurucusu olduğu Andreas G. Papandreou Vakfı tarafından Samos Adası'nda düzenlenen Simi Sempozyumu 1998 yılından bu yana politikacıları, akademisyenleri, gazetecileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, önemli küresel ve bölgesel konular hakkında diyalog oluşturmak düzenleniyor. Yorgo Papandreou'nun makam ziyaretinin sonrasında Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sempozyum katılımcılarına İngilizce bir konuşma yaptı.

Ortak eylemler ve çözümler geliştirmemiz gerekiyor

Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi, savaşlar, ekonomik krizler ve işsizlik gibi sorunların çözümüne değinen Filiz Başkan; "Bu sorunların çözümü için siyasetçiden sanatçıya, akademisyenden sivil toplumun tüm bileşenlerine kadar bilime dayalı evrensel değerlerimiz ve sürdürülebilir politikalarımızla ortak eylem ve çözüm ortaklığı geliştirmemiz gerekiyor" dedi. 29 Haziran'da gerçekleşen orman yangınına değinen Filiz Başkan, "Ne yazık ki bu antik ve tarihi topraklar, geçtiğimiz hafta sonu iklim krizi ve insanların yanlış davranışları nedeniyle büyük bir yangına maruz kaldı. Geçmişimizin izleri, geleceğimiz yandı. Bu anlamda çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Katılımcılara Efes Selçuk'un sanatın ve düşüncenin doğduğu topraklar olduğunu dile getiren Filiz Başkan; "Bugün Papandreou gibi barış elçisi bir siyasetçinin, Zülfü Livaneli gibi barışı sanatıyla bütünleştiren bir sanatçının dostluğuyla farklı ülkelerden değerli misafirlerimizle bir araya geldik. Bu ilham verici şehir, ilham kaynağı olan sizleri sıcak bir şekilde karşılıyor. Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olarak doğurganlığın ve kadınların başrol oynadığı bir coğrafyada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürüyen bir kadın siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim; "Gelecek, ona adım atacak cesarete ve kararlılığa sahip olanlarındır. Birlikte atacağımız adımların artması dileğiyle..." dedi.

Yorgo Papandreou: "Birlikte başarabileceğimize inanıyorum"

Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile 2001 yılında Kuşadası'nda zeytin ağacı diken Yorgo Papandreou konuşmasına Selçuk'ta büyük bir ekip tarafından hazırlanan sıcacık karşılanmaları için teşekkür ederek başladı. Papandreou; "Simi Sempozyumu kapsamında sanatçılar, politikacılar ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile buradayız. Burada karşılaştığımız dostlukla birlikte birçok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Dünyadaki değişmelerin, hava kirliliği, savaşlar, küresel ısınma gibi problemlerin bu tür dostluklarla, barış içinde daha iyileştirilebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Filiz Başkan yapılan konuşmaların Yorgo Papandreou'ya zeytin fidanı hediye etti. Simi Sempozyumu sebebiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında Yorgo Papandreou'ya, Filiz Ceritoğlu Sengel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası'nda bulunan İsmail Cem Meydanı'nda çelenk bıraktılar. - İZMİR