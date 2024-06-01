Yunanistan'ın Nisyros Belediye Başkanı Muğla'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Yunanistan'ın Nisyros Belediye Başkanı Muğla'yı ziyaret etti

Yunanistan\'ın Nisyros Belediye Başkanı Muğla\'yı ziyaret etti

Yunanistan'ın Ege'deki en küçük yerleşim adalarından olan Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, Yatağan Belediyesi ile kardeşkent protokolü için Muğla'ya geldi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

01.06.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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Yunanistan'ın Ege'deki en küçük yerleşim adalarından ve aynı zamanda volkanik adası olan Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, Yatağan Belediyesi ile kardeşkent ön protokol imzası için geldiği Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da hazır bulundu.

Muğla'nın Yatağan Belediyesi ile 2014 yılında Yunanistan'ın Nisyros Belediyesi arasında kardeşkent olmak için meclis kararı alınmıştı. Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerine en yakın adalardan birisi olan Nisyros Belediyesi ile 31 Mart seçimleri sonrası tekrar kurulan irtibat sonrası Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay 2014 yılında alınan meclis kararının ön protokole çevrilmesi için Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos'u Yatağan'a davet etti.

Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, eşi Kaliopi, danışmanı Samis Paizanoglu ve eşi Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Aras, "Ben Yatağan ile Nisyros Belediyesi arasında bir ilişki olduğunu duymuştum. Bu ziyaret beni ziyadesi ile mutlu etti. Ben Bodrum Belediye Başkanı iken de kentler arasındaki ilişkiyi çok önemsiyordum. Şu anda özellikle komşularımız ile olan ilişkileri maksimum seviyeye çıkarmak istiyorum. Bu konuda Rodos'a da bir mektup yazmıştım. En kısa zamanda ziyaretim öncelikle Bölge Başkanları nezdindeki ilişkileri tesis edeceğim. Çünkü kentlerin ilişkilerine ve diplomasisine çok önem veriyorum. Şu anda tüm dünyada 70 tane ülkeye ilişkileri güçlendirmek için mektup yazdım. Tabi ki özellikle bizim Yunanistan'a karşı farklı duygularımız var. Biz Mora Yarımadasından aile olarak Bodrum'a gelmişiz. Nasıl ki geleceğimiz için çalışıyorsak, geçmişimize de o kadar sahip çıkıyoruz. Bölgemiz Karia ve Likya uygarlıklarının yerleşim bölgesi. 110 antik kent barındırıyor burası" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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