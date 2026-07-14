Yunus Değirmenci Yeniden Genel Başkan Seçildi - Son Dakika
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Yunus Değirmenci Yeniden Genel Başkan Seçildi

Yunus Değirmenci Yeniden Genel Başkan Seçildi
14.07.2026 15:35
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Özçelik-İş Sendikası'nın genel kurulunda Yunus Değirmenci, güçlü destekle yeniden başkan oldu.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın 16. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Genel Başkan Yunus Değirmenci, delegelerin güçlü desteğiyle yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçim sonucunda Yunus Değirmenci yeniden genel başkanlığa seçildi. Yeni dönemde Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Ahmet Çolak, Mustafa Kılıç ve Aydın Baysal'dan oluşurken, Genel Sekreterlik görevine ise Şerafettin Koç getirildi.

Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın yanı sıra sendika yöneticileri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şube başkanları, işyeri temsilcileri, delegeler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işveren temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"En çok ben çalışacağım"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Genel Başkan Yunus Değirmenci, kendisine destek veren tüm delegelere teşekkür ederek yeni dönemde daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Değirmenci, "Omzumuza yeni sorumluluklar verdiniz. Yeni dönemi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Hiç merak etmeyin, en çok ben çalışacağım. Toplu iş sözleşmelerinden iş yeri ziyaretlerine, örgütlenmeden işveren ilişkilerine kadar her konuda herkesten çok ben koşacağım. Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de üyelerimizin haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Metal iş kolunda örgütlenme çalışmalarını artıracaklarını belirten Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası'nı Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arslan: "Birçok başarı hikayesine birlikte imza attık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında, Özçelik-İş Sendikası'nın Kardemir, İskenderun başta olmak üzere birçok iş yerinde önemli başarılara imza attığını belirtti.

HAK-İŞ ile Özçelik-İş'in çalışma hayatında güçlü bir dayanışma sergilediğini ifade eden Arslan, birlikte daha birçok başarı hikayesi yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ve faaliyet raporlarının kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimde delegelerin oylarını alan Yunus Değirmenci ve yönetim kurulu üyeleri yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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