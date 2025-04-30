Yunus Emre Mahallesi\'ne Çok Fonksiyonlu Gençlik ve Spor Merkezi

Sultangazi Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'ne çok fonksiyonlu hizmet tesisi kazandırmak için harekete geçti. İnşaatına başlanan ve yarı olimpik havuzuyla dikkat çekecek olan Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi, içindeki otoparkla da bölgenin park sorununu önemli ölçüde hafifletecek.

Sultangazi Belediyesi, çok fonksiyonlu kültür merkezlerine yenisini eklemeye, sosyal alanların kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kez Yunus Emre Mahallesi'ne çok fonksiyonlu bir gençlik ve spor merkezi kazandırılacak.

Çok fonksiyonlu tesis

Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi içerisinde 4 mevsim yüzmeye imkan tanıyan yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Tesiste vatandaşların rahatça spor yapmasına olanak sağlayacak spor salonu da yer alacak. Ayrıca basketbol sahası da basket tutkunu gençlerin uğrak noktası olacak. Tesiste oyun odası, bilgisayar atölyesi, kütüphane ve kafeterya da yer alacak.

Otopark bölgenin yükünü alacak

Tesise bölgenin yükünü alacak otopark da yapılacak. Böylece vatandaşlar tesis otoparkına güvenli bir şekilde araçlarını bırakabilecek.

Yunus Emre Mahallesi'ne ilk tesis

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın sosyal yaşamdaki konforunu önemsiyoruz. Bu doğrultuda mahalle sakinlerimizin birçok işini tek bir çatı altında halledebilecekleri merkezlerimize her geçen gün yenisini ekliyoruz. Yunus Emre Mahallemizi ihtiyaç duyduğu güzel bir hizmet tesisine kavuşturuyoruz. Yüzme havuzu ile dikkatleri üzerine çekecek olan Gençlik ve Spor Merkezimizde otopark da yer alacak. İnşasına başladığımız gençlik ve spor tesisimiz de diğer merkezlerimiz gibi kısa sürede vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak. Şimdiden tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL