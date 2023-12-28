 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunus Emre'nin Coğrafyası Konulu Konferans Ordu Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunus Emre'nin Coğrafyası Konulu Konferans Ordu Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük tarafından 'Yunus Emre'nin Coğrafyası' konulu konferans düzenlendi. Konferansta Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ordu Valisi Muammer Erol ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, Yunus Emre'nin Türk edebiyatına ve kültürüne olan katkıları vurgulandı.

Yunus Emre\'nin Coğrafyası Konulu Konferans Ordu Üniversitesi\'nde Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 15:01,  Güncelleme: 15:10
Abone Ol

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük tarafından 'Yunus Emre'nin Coğrafyası' konulu konferans gerçekleştirildi.

Ünye ilçesinde de türbesi bulunan Yunus Emre ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her ay düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde konferans düzenlendi. Konferansta, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Yunus Emre'nin Koca Yunus, Derviş Yunus, Miskin Yunus gibi takma isimler kullandığını ve bugün farklı yerlerde 12 mezarı bulunduğunu söyleyen ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük, Yunus Emre ile ilgili birçok araştırmacı tarafından çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yunus Emre'nin şiirlerini beyit ve dörtlükler halinde yazdığını belirten Küçük, "Türk edebiyatında halka mal olmuş, sevilen, hürmet gösterilen, bilimsel pek çok çalışmaya konu edinilen isimlerden olan Türk-İslam mutasavvıfı Yunus Emre, Türkçeyi bir kültür ve edebiyat dili olarak işlemiştir" şeklinde konuştu.

Vali Muammer Erol konferansın sonunda ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunus Emre, Konferans, Edebiyat, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunus Emre'nin Coğrafyası Konulu Konferans Ordu Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Emre'nin Coğrafyası Konulu Konferans Ordu Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement