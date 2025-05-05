Yunus Emre\'yi Anma Haftası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Yunus Emre'nin anlattıklarının öneminin, bugün; sevgi, barış ve birlik ihtiyacı içinde olan dünyamızda çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Prof. Dr. Çolak, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla yayınladığını mesajda, "Eskişehir'in yetiştirdiği; Türk dili, kültürü ve medeniyetinin dünyaya armağanı olan Yunus Emre'yi bu yıl 5-11 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda hepimize örnek olması temennisiyle anıyoruz. Yüzyıllardır insanlığı sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye çağırmakta olan Yunus Emre, Türkçemizi ustaca kullanarak dillendirdiği şiirleriyle dilden dile, gönülden gönüle dolaşmakta, çağlara ve toplumlara ışık tutmaktadır. "Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü" sözü ile özetlenebilecek hayat anlayışı, düzgün karakteri ve yüksek insani değerleriyle bizlere mükemmel bir örnek olan Yunus Emre'nin anlattıklarının önemi, bugün; sevgi, barış ve birlik ihtiyacı içinde olan dünyamızda çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu düşüncelerle Yunus Emre'nin gönül dünyamıza kattığı güzelliklere tüm gönül kapılarının açılmasını temenni ediyor; birlik, beraberlik ve kardeşliği öğütlediği sayısız dizeleriyle Anadolu'dan tüm dünyaya seslenen büyük milli değerimiz Yunus Emre'yi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum." - ESKİŞEHİR