Yunus Es: 30 Yıldır Bal Üretimi Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunus Es: 30 Yıldır Bal Üretimi Yapıyor

Yunus Es: 30 Yıldır Bal Üretimi Yapıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 60 yaşındaki Yunus Es, 30 yıldır arıcılıkla uğraşıyor.

03.02.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Yunus Es, en kaliteli balı üretebilmek için 30 yıldır yoğun mesai harcıyor.

Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde arıcılık yapan 60 yaşındaki Yunus Es, 30 yıllık arıcılık deneyimiyle bölgedeki en tecrübeli arıcılar arasında yer alıyor. Arıcılığa olan sevgisi ve tutkusu sayesinde yıllar boyunca birçok zorlukla başa çıkan Yunus Es, arıcılığa bağlılığını hiç kaybetmedi. Yunus Es arıcılık mesleğine başladığı ilk yılları anlatırken bu işin zor ve emek gerektiren bir uğraş olduğunu ifade ederek, "Arılarla çalışmak büyük sabır ve özveri gerektirir. İlk başladığımda birçok zorlukla karşılaştım, ama yılmadım. Zamanla, arılarla daha iyi bir bağ kurdum ve işimi sevmeye başladım" dedi.

Arıcılık süreci hakkında detaylı bilgi veren Yunus Es, arıların bakımından kovanların temizliğine ve bal hasadına kadar tüm aşamaları titizlikle yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, mevsimlerin arılar üzerindeki etkilerini ve arıcılığın inceliklerini anlatırken kışın arıların üşümemesi için kovanların altına kışın ise üstüne köpük koyarak sıcak ve soğuğu engelliyor. Bugün, 60 yaşında olmasına rağmen hala büyük bir enerji ve istekle arıcılık yapmaya devam eden Es, genç nesillere de arıcılıkla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ererek, "Arıcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Herkese tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Derecik, hakkari, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunus Es: 30 Yıldır Bal Üretimi Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:36 Kumar için borç vermeyen akrabalarını pompalı tüfekle vurdu Kumar için borç vermeyen akrabalarını pompalı tüfekle vurdu
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 12:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Es: 30 Yıldır Bal Üretimi Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.