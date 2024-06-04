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Yunusemre Aigai'deki kazı çalışmalarında desteğini sürdürecek

MANİSA - Yunusemre Belediyesi, Manisa'nın önemli tarihi turizm varlıklarından biri olan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek.

Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, aynı zamanda Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile gerçekleştirilen törenle protokol imzaladı.

'Aigai Manisa için bir şans'

Yunusemre İlçesi'nde tarih turizmini geliştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aigai, Manisa ve ilçemizde tarih turizmini geliştirmek adına çok önemli bir yer, bir şans adeta. Yürütülen çalışmalarda büyük emeği olan Prof. Dr. Yusuf Sezgin ve ekibi ile İl Kültür ve Turizm Müdürümüze teşekkür ediyorum. Biz de çalışmalara katkı vermeyi amaçladık. Güzel bir protokol imzaladık. İlerleyen süreçte ekonomimizi düzelttiğimizde daha büyük katkılar yapacağız" diye konuştu.

Başkan Balaban'a teşekkür etti

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin ise kendilerinin en büyük destekçilerinin Yunusemre Belediyesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bizim için önemli bir gün. Uzun yıllardır ana sponsorumuz Yunusemre Belediyesi'ydi. Yeni dönemde de bu desteğin devam etmesi çok önemli. Manisa'nın, Yunusemre'nin Aigai'ye sahip çıkıyor olması çok kıymetli. Aigai'nin bulunduğu coğrafya kırsal bir coğrafya. Oradaki ekonomik şartlar çok zor. Bölgenin kalkınmasında bence en önemlilerinden bir tanesinin Aigai olduğunu düşünüyorum. Yuntdağı'nı kalkındırmanın temel faktörlerinden bir tanesi de turizm yoluyla olabilir. Desteklerinden dolayı Yunusemre Belediyesi'ne ve sayın Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ediyorum."