Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerine Seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerine Seslendi

Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerine Seslendi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hemşehri dernekleri temsilcilerine seslendi ve kent konseyi bünyesinde kurulacak mahalle meclisleri ile kenti birlikte yöneteceklerini belirtti.

11.07.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hemşehri dernekleri temsilcilerine seslendi. Kent konseyi bünyesinde kurulacak mahalle meclisleri ile kenti birlikte yöneteceklerini kaydeden Başkan Balaban, "Tek bir sevdamız var o da Yunusemre" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi, Yunus Emre Kültür Park'ta hemşehri derneklerini ağırladı. Düzenlenen toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, ilgili müdürler, hemşehri dernekleri başkan ve yöneticileri katıldı. Burada dernek yönetimlerine seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi'nin kağıt üzerinde kalmayacağını ve halkın sesi olacağını belirtti. Başkan Balaban, kent konseyinin çalışmalarının kentin sorunlarının çözümünde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Başkan Semih Balaban, "Amacımız halkın çıkarlarını ön planda tutup, vatandaşımızın çıkarlarını savunmak ve korumaktır. Çünkü hemşehrilerimizin talebi ve sorunları bizim için çok önemli. Kent Konseyi başkanımızda ilk günden itibaren bu konuya büyük hassasiyet göstererek, hiçbir ayrım yapmadan çalışıyor. En kısa zamanda yaşanan ekonomik sorunları çözüme kavuşturarak halkın çıkarları için çalışmalar yapacağız. Kent konseyi önceki dönemlerde sadece kağıt üstünde bir kurumdu. Bizim dönemimizde öyle olmayacak. Kağıt üzerinden olan bir kurum olmaktan çıkıp, daha aktif ve vatandaşımızın çıkarları için gayret gösteren bir kurum halini alacak. Bu nedenle de Kent Konseyimizin altını doldurmak için mahalle meclislerini kurmaya başladık. Şuanda birkaç mahallemizde meclislerimiz oluştu. Vatandaşlarımızdan talebimiz mahalle meclislerine ilgi göstermeleri. Çünkü mahalle meclisinde belirlenecek üyeler o mahallenin sorunlarında ve çözüm noktasında önemli bir söz sahibi olacak. Hiçbir mahallede vatandaşımızın istemediği bir karara imza atmayacağız. Atılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim tek bir sevdamız var. O da Yunusemre." dedi.

"Yunusemre ruhunu birlikte inşa edeceğiz"

Yunusemre Kent Konseyi olarak yöneticiler ile halk arasında önemli bir bağlantıyı sağlayıp sorunların çözümü için çalışmak istediklerinin altını çizen Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç da, hemşehri derneklerinin de katkısıyla Yunusemre ruhunu hep birlikte inşa etmek istediklerini söyledi. Kılınç yaptığı konuşmada; "Biz kenti, kent yönetimini anlamalıyız. Hepimiz yönetimler ile halkımızın arasında köprü vazifesi görüyoruz. Kentin üçüncü bir ortağıyız. Kent konseyimizin asıl amacı mahalle meclislerini oluşturarak sorunların çözümü için çalışmak. Hemşehri dernekleri de bu çalışmanın içerisinde çok önemli yeri var. Yunusemre'nin ruhunu hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Kent konseyleri halk ile iç içe olmalı. Sizlerle ve mahalle meclisleri ile birlikte halkımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Yunusemre, Balaban, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerine Seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:29:01. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerine Seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement