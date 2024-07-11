Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Derneklerine Seslendi

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hemşehri dernekleri temsilcilerine seslendi. Kent konseyi bünyesinde kurulacak mahalle meclisleri ile kenti birlikte yöneteceklerini kaydeden Başkan Balaban, "Tek bir sevdamız var o da Yunusemre" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi, Yunus Emre Kültür Park'ta hemşehri derneklerini ağırladı. Düzenlenen toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, ilgili müdürler, hemşehri dernekleri başkan ve yöneticileri katıldı. Burada dernek yönetimlerine seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi'nin kağıt üzerinde kalmayacağını ve halkın sesi olacağını belirtti. Başkan Balaban, kent konseyinin çalışmalarının kentin sorunlarının çözümünde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Başkan Semih Balaban, "Amacımız halkın çıkarlarını ön planda tutup, vatandaşımızın çıkarlarını savunmak ve korumaktır. Çünkü hemşehrilerimizin talebi ve sorunları bizim için çok önemli. Kent Konseyi başkanımızda ilk günden itibaren bu konuya büyük hassasiyet göstererek, hiçbir ayrım yapmadan çalışıyor. En kısa zamanda yaşanan ekonomik sorunları çözüme kavuşturarak halkın çıkarları için çalışmalar yapacağız. Kent konseyi önceki dönemlerde sadece kağıt üstünde bir kurumdu. Bizim dönemimizde öyle olmayacak. Kağıt üzerinden olan bir kurum olmaktan çıkıp, daha aktif ve vatandaşımızın çıkarları için gayret gösteren bir kurum halini alacak. Bu nedenle de Kent Konseyimizin altını doldurmak için mahalle meclislerini kurmaya başladık. Şuanda birkaç mahallemizde meclislerimiz oluştu. Vatandaşlarımızdan talebimiz mahalle meclislerine ilgi göstermeleri. Çünkü mahalle meclisinde belirlenecek üyeler o mahallenin sorunlarında ve çözüm noktasında önemli bir söz sahibi olacak. Hiçbir mahallede vatandaşımızın istemediği bir karara imza atmayacağız. Atılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim tek bir sevdamız var. O da Yunusemre." dedi.

"Yunusemre ruhunu birlikte inşa edeceğiz"

Yunusemre Kent Konseyi olarak yöneticiler ile halk arasında önemli bir bağlantıyı sağlayıp sorunların çözümü için çalışmak istediklerinin altını çizen Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç da, hemşehri derneklerinin de katkısıyla Yunusemre ruhunu hep birlikte inşa etmek istediklerini söyledi. Kılınç yaptığı konuşmada; "Biz kenti, kent yönetimini anlamalıyız. Hepimiz yönetimler ile halkımızın arasında köprü vazifesi görüyoruz. Kentin üçüncü bir ortağıyız. Kent konseyimizin asıl amacı mahalle meclislerini oluşturarak sorunların çözümü için çalışmak. Hemşehri dernekleri de bu çalışmanın içerisinde çok önemli yeri var. Yunusemre'nin ruhunu hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Kent konseyleri halk ile iç içe olmalı. Sizlerle ve mahalle meclisleri ile birlikte halkımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA