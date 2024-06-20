Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı süresince ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Balaban, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Seçildiği ilk günden bu zamana halkın içinde olacağının sözünü veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı'nı vatandaşlarla geçirdi. Merkez ve kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Balaban vatandaşların bayramını kutladı. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Balaban'a Eşi Serap Balaban, Başkan Yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, mahalle muhtarları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı boyunca 7 merkez ve 12 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Karaköy, Kuyualan, Topçuasım, Ayn-ı Ali, Karakoca, Gökçeler, Yukarıkayapınar, Aşağıkayapınar, Emlakdere, Gürle, Uzunburun, Şamar, Sarınasuhlar, Beydere, Bostanlar, Çamlıca, Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk, 50. Yıl ve Tevfikiye Mahallesi'ni gezen Başkan Semih Balaban, bir taraftan mahalle sakinlerinin bayramlarını kutlarken, bir taraftan ise taleplerini dinledi. Başkan Balaban ziyaretlerinde esnaf ve muhtarları da unutmayarak bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Balaban'ı bayramda karşısında gören bir çok vatandaş ise "İlk defa bir belediye başkanı bayramımızı kutlamak için bizi ziyaret ediyor. Halkın belediye başkanı böyle olur" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

"Bayramda halkımız ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadık"

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı güzel ve mutlu bir şekilde geçirmesi için belediye olarak var güçleri ile çalıştıklarını aktaran Başkan Balaban, "Kurban Bayramı'nda halkımız ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadık. Seçimlerden önce bir sözümüz vardı 'Halkan kopmadık ve kopmayacağız' diye. Bu nedenle her zaman halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak bayram süresince ilçe genelinde hizmetlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için gece gündüz çalıştık. Ekiplerimizle birlikte sahada olup ihtiyaçları karşılamaya gayret gösterdik. Bu konuda mesai harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA