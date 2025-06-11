Yunusemre Belediye Meclisi'nden Ferdi Zeyrek'e Anma - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Meclisi'nden Ferdi Zeyrek'e Anma

Yunusemre Belediye Meclisi\'nden Ferdi Zeyrek\'e Anma
11.06.2025 22:12  Güncelleme: 22:23
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Yunusemre Belediye Meclisi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adı Millet Çarşısı'na verildi. Toplantıda Zeyrek'in anısına saygı duruşunda bulunuldu ve yaptığı hizmetler konuşuldu.

Yunusemre Belediye Meclisi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in adını oy birliğiyle Millet Çarşısı'na verme kararı aldı.

Yunusemre Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda hüzün hakimdi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, evinde geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin hüznünü yaşadıklarını belirtti. Başkan Balaban, "Yaklaşık 15 aydır beraberiz. Ancak bu en acı toplantımız. Gerçekten üzüntümüz büyük. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Tüm siyasi partilere acı günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Sevinçler paylaştıkça çoğalır; acılar paylaşıldıkça azalır. Ama bu pek de azalacak bir acı da değil. Manisa'mızın hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Keşke bu anma konuşmasını hiç yapmasaydık" diyen CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Yalnızca partimiz değil, buradaki herkes aynı üzüntüyü yaşıyor. Sevenleri çok. Boşuna sevmediler. Onun bunda emeği vardı. Hizmet etmediği illerden dahi insanların gelmesi ülkemizdeki sert atmosferi bakışıyla, duruşuyla, gülüşüyle yumuşattığının böyle de siyasetin olabileceğini gösterdi. Hizmetlerini konuşmayacağım. Kısa zamanda kente bir ruh verdi. Herşeyiyle benim can kardeşimdi. Hep kalbimizde olacak, adını yaşatacağız. Ruhu şad olsun" dedi.

"Manisamız değerli bir evladını kaybetti"

AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, Manisa'nın değerli bir ismini kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. 12-13'lü yaşlardan bu yana tanıyorum. Manisa'nın evladı. Gerçekten güler yüzlü bir insan. Çok derinden acıdı kalbimiz, ruhumuz. Ölüm her an kapımızı çalabilir. Yüzü yüzlü sevilen bir insandı. Özgür Bey'in de dediği gibi sohbet ettiğinizde ne olursa olsun ikna edemeyeceği bir insan kalmıyordu. Grubumuzdaki birçok arkadaşımızla da hukuku vardı. Kıymetli annesi, eşi ve çocukları bizlere Manisalılara emanet. İlimizde ismi yaşatılacak biz de amasız fakatsız Ferdi Zeyrek isminin yaşatılması için gayret gösterir, destekleriz. Erdinç Başkan'ın da ifade ettiği gibi siyaset üstü bir isimdi. Cenaze töreni de bunu gösterdi. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Manisa'mız değerli bir evladını kaybetti."

Merhum Zeyrek'in hem meslektaşı hem de arkadaşı olduğunu ifade eden MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık da, "Kötü bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek benim hem meslektaşım hem arkadaşım hem de kardeşim gibiydi. Kendisine Allah'tan rahmet dilerken; değerli ailesine, Manisa'lı hemşehrilerime, sevenlerine, CHP camiasına başsağlığı diliyorum. Üzgünüz. Sözün bittiği yer. Kötü bir şaka gibi geliyor insana. Burada tek bir sevindirici nokta varsa o da ilimizin bir bütün olması. Siyaseti bir kenara bırakması ve birlik beraberlik içerisinde olması. Söylenecek çok şey var ama insanın boğazı düğümleniyor" dedi.

İYİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz ise, "Bir dava adamını kaybettik. Milletin ortak değerlerine bağlılığıyla, ilkelerinden asla taviz vermeyen, dik duruşuyla, mücadelesiyle, vakur kişiliğiyle örnek bir siyasi şahsiyeti kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi hayatı boyunca adaletin, hakkın ve milletin sesi olmayı görev bilmiş, inandığı davaya gönülden bağlı bir mücadele insanı olmuştur. Siyaseti bir makam ve çıkar aracı değil, bir hizmet vesilesi olarak görmüş; her adımını ahlaki değerler doğrultusunda atmış, dürüstlük ve kararlılığıyla gönüllerde taht kurmuştur. Ferdi Zeyrek sadece siyasi başarılarla değil aynı zamanda nezaket, tevazu, vicdanlı yaklaşımı ve insanlarla olan samimi ilgisiyle de anılacaktır. Zor zamanlarda gösterdiği metanet, ilkeli tutumu ve topluma umut aşılayan liderliği onu bu milletin hafızasında daima yaşatacaktır. Davası uğruna verdiği mücadeleler sadece siyasi bir miras değil; aynı zamanda genç nesillere bir örnektir. Kendisine Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Millet Çarşısına Ferdi Zeyrek ismi verildi

34 maddenin görüşüldüğü toplantıda Yunus Emre Millet Çarşısı'na Ferdi Zeyrek isminin verilmesi gündeme geldi. Karar oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Meclisi'nden Ferdi Zeyrek'e Anma - Son Dakika

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