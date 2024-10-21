Yunusemre Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesini Başlattı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesini Başlattı

Yunusemre Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesini Başlattı

Yunusemre Belediyesi, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden atık ilaç bertarafını sağlamak amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık ilaçları toplamaya başladı. Toplanan ilaçlar, lisanslı firmalara gönderiliyor.

21.10.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Yunusemre Belediyesi, atık ilaçları kaynağından toplamaya başladı. Toplanan atık ilaçlar bertaraf edilmek üzere yetkili lisanslı firmalara gönderiliyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek, atık ilaçların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak, çevre konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık ilaçları topluyor. Yunusemre Belediyesi'nin 29 Bölge Manisa Eczacı Odası'yla yaptığı protokol ile İlçe genelinde belirlenen eczanelere yerleştirilen atık ilaç kutularına atılan son kullanma tarihi geçmiş, kullanılamayan veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş atık ilaçlar, Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilip toplanıyor. Atık ilaçlar geçici olarak depolanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili lisanslı firmalara gönderiliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, manisa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesini Başlattı - Son Dakika

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