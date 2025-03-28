Yunusemre Belediyesi Bayram Öncesi İbadethanelerde Temizlik Çalışması Yapıyor

Yunusemre Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi için ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütüyor.

Bayram hazırlıkları kapsamında saha çalışmalarını hızlandıran Yunusemre Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kadın ve Aile, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar çerçevesinde, camilerin içi ve bahçeleri temizlenirken, aynı zamanda çevre bakımı da titizlikle gerçekleştirildi.

Saruhan Bey Camii'nde temizlik çalışması yapan temizlik ekibini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın talimatı ile Yunusemre ilçemizde bulunan camilerimizi bayrama hazırladık. Ramazan Bayramına günler kala ekip olarak amacımız; cemaatimizin bayram namazına geldiğinde tertemiz bir camiyle karşılaşmasıdır. Yunusemre Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Cami Temizlik ekibimiz tarafından Ramazan Ayı boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Halkımızın temiz ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi için kapsamlı bir temizlik yapıldı. Emekleri için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu günler geçirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA