Yunusemre Belediyesi engellilerin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde de engellilerin yanında olmaya devam etti. İlçede yaşayan 7 yaşındaki B.A'ya tekerlekli sandalye temin eden Yunusemre Belediyesi, 62 yaşındaki Mustafa Çakırer'e de hasta yatağını teslim etti.

Sosyal sorumluluk projeleri ile birçok belediyeye örnek olan Yunusemre Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde de anlamlı bir çalışmaya imza atan Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Mustafa Çakırer (62)'in hasta yatağı, Barbaros'ta yaşayan 7 yaşındaki B.A'nın da tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, aileleri ziyaret ederek hasta yatağı ve tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Ailelere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin selamlarını ileten Şule Uygur, belediye olarak engelli bireylerin sorunlarını en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Şule Uygur ziyaretlerin ardından Kültür Merkezi Lale Salonunda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programına katıldı. Programda Muradiye Aile Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler de sahne aldı. - MANİSA