Yunusemre Belediyesinden halk oyunları kursu

28.01.2026 12:46  Güncelleme: 12:48
Yunusemre Belediyesi, Manisa yöresine ait geleneksel halk oyunlarını öğretmek amacıyla açtığı folklor kursuyla kültürel mirası korumayı ve geleceğe taşımayı hedefliyor. Kurs, uzman eğitmenler eşliğinde ve uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Yunusemre Belediyesi'nin açtığı folklor kursunda kursiyerler, Manisa yöresine ait geleneksel halk oyunlarını öğrenerek kültürel mirası geleceğe taşıyor.

Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, Manisa'nın zengin kültürel mirasını yaşatmak ve halk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla açtığı folklor kursu ile çalışmalarını sürdürüyor. Kurs kapsamında Manisa yöresine ait geleneksel halk oyunları kursiyerlere uygulamalı olarak öğretiliyor. Manisa Yetiştirme Yurdu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen folklor kursu, haftanın 1 günü 2 saat olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmen tarafından verilen kursta, halk oyunlarına ilgi duyan kursiyerler katılıyor. Kursiyerler, yöreye özgü figürleri öğrenirken aynı zamanda ritim, uyum ve ekip çalışması becerilerini de geliştiriyor. Kursa ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Manisa'mızın zengin halk oyunları kültürünü yaşatmak ve gençlerimize aktarmak bizim için çok kıymetli. Açtığımız folklor kurslarıyla hem kültürümüze sahip çıkıyor hem de sporun ve sanatın birleştirici gücünü vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu tür kurslarımızı önümüzdeki süreçte artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

