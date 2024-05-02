Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Eşya Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Eşya Dağıtıyor

Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Eşya Dağıtıyor

Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeye eşya bağışlayan vatandaşların eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

02.05.2024 11:14  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü belediyeye eşya bağışlayan vatandaşların eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında. Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ikinci el ev eşyası hizmetiyle yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Eşya bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kullanılabilir durumda olan ev eşyaları müdürlük ekipleri tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Yapılan hizmetin vatandaş odaklı olduğunu belirten bağışçı Abudder Yıllık yapılan bağışların gerekli yerlere ulaştığını belirtti. Yıllık, "Evimizde bulunan eşyaları yenilemiştik. Kullanılabilecek durumda olan ev eşyalarımızı da belediyemiz ikinci el ev eşyası dağıtımı yapan ekiplerimize teslim ettik. Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşımıza bu eşyaların ulaştırılacak olması bizi memnun etti. Yapılan hizmetten dolayı belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bağışçılar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar taleplerini 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden belediyeye iletebiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelerek dilekçe ile de başvuruda bulunabiliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Eşya Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ece Seçkin, ’’Arabistan’daki albüm kapağı’’ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ece Seçkin, ''Arabistan'daki albüm kapağı'' diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Eşya Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement