Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Eşya Dağıtıyor

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Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü belediyeye eşya bağışlayan vatandaşların eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında. Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ikinci el ev eşyası hizmetiyle yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Eşya bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kullanılabilir durumda olan ev eşyaları müdürlük ekipleri tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Yapılan hizmetin vatandaş odaklı olduğunu belirten bağışçı Abudder Yıllık yapılan bağışların gerekli yerlere ulaştığını belirtti. Yıllık, "Evimizde bulunan eşyaları yenilemiştik. Kullanılabilecek durumda olan ev eşyalarımızı da belediyemiz ikinci el ev eşyası dağıtımı yapan ekiplerimize teslim ettik. Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşımıza bu eşyaların ulaştırılacak olması bizi memnun etti. Yapılan hizmetten dolayı belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bağışçılar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar taleplerini 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden belediyeye iletebiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelerek dilekçe ile de başvuruda bulunabiliyor. - MANİSA