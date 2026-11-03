Yunusemre Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı 34 maddeyle tamamlandı

Yunusemre Belediyesi Kasım ayı olağan meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleşti.

Yunusemre Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban'ın başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 34 madde görüşüldü. Mecliste, kırsal mahallelerde yürütülecek çalışmalar, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetler ve imar düzenlemelerine ilişkin konular ele alındı. Meclisin 2. birleşimi 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tüm lösemi hastaları için kemik iliği bağışının önemine dikkat çekti. Torunu Efe Leo Çıraklar'ın da mücadele ettiği hastalıkla ilgili Meclis Üyesi Şaban Yılmaz'dan torununun sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Semih Balaban Efe Leo'yu da görüntülü arayarak sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Balaban, minik savaşçıya ve ailesine moral verirken; meclis üyeleri de Efe Leo ile konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.