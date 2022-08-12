Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı - Son Dakika
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Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı

12.08.2022 18:07
Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı

Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 6 noktada vatandaşlara aşure ikram etti.

Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 6 noktada vatandaşlara aşure ikram etti.

Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Meydan Camii, Barbaros Mahallesi İmam-ı Azam Camii, Yenimahalle Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii ve Muradiye Çarşı Camii, ayrıca Akgedik Yunuskent'te yapılan aşure dağıtımına ilgi yoğun oldu. Vatandaşlara aşure ikram eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, aşurenin paylaşma ve bereketi simgelediğini söyledi. Başkan Çerçi, "Aşure berekettir ve paylaşmaktır. Aşure günlerinin Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bizler de bu vesileyle Yunusemre Belediyesi olarak Meydan Camii, Barbaros Mahallesi İmam-ı Azam Camii, Yenimahalle Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii, Muradiye Çarşı Camii, ayrıca Akgedik Yunuskent'te vatandaşlarımız ile buluştuk. Bereketin ve paylaşmanın kutsallığının en önemli simgelerinden olan aşure gününde Allah yaptığımız hayırları kabul etsin" dedi. Aşure dağıtımında Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve partililer eşlik etti. - MANİSA

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Emet Belediyesi 6 bin kişilik aşure dağıttı Emet Belediyesi 6 bin kişilik aşure dağıttı Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Yeşil Camii, Yenimahalle, Yunusemre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı - Son Dakika
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