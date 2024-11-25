Yunusemre Belediyesi\'nden Kadın Destek Hattı Projesi

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Yunusemre Belediyesi, Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile iş birliği yaparak şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için önemli bir adım attı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde imzalanan protokol ile hayata geçecek olan Kadın Destek Hattı, kadınların ve çocukların şiddetten korunması için önemli bir destek mekanizması sağlayacak.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği el ele vererek şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için destek hattı oluşturuyor. İmzalanan protokol kapsamında şiddet mağduru kadın ve çocuklara doğru kurumlara yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti sunulacak. Protokolün imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Semiha Hasgör, kadın mahalle muhtarları, ilgili birim müdürleri ve dernek üyeleri katıldı.

"Artık eyleme geçiyoruz"

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kadına yönelik şiddete karşı kadın destek hattı ile harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bugün Türkiye'de bu mücadelede lomokotif görevi üslenen Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile bir araya geldik. Yunusemre Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği işbirliği ile kadın kardeşlerimizle en iyi şekilde dayanışma içerisinde olacağız. Artık sözden eyleme geçiyoruz. Kadın destek hattı ile onlarla omuz omuza mücadele vereceğiz. Bize düşen görev bu cinayetleri, şiddeti, psikolojik şiddeti işbirliği ile önleyebildiğimiz kadarı ile önlemektir. Belediye olarak derneğimizin emrinde elimizden geleni yapacağız."

"Kadın Destek Hattı mücadelemize katkı sunacak"

Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Semiha Hasgör de desteklerinden dolayı Başkan Balaban'a teşekkür ederek kadın destek hattının kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli katkılar sunacağını ifade etti. Hasgör açıklamasında, "Yunusemre Belediyesi ile önemli bir adım atıyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren de Yunusemre Belediyesi işbirliği ile kadın destek hattı açıyoruz. Bu hatta başvuran kadınların hem haklarını hem de hangi kamu kurumlarına başvurmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız. Hem de bu hatta gelen çağrılar ilerleyen süreç için bize veri tabanı sağlayacak. O veri tabanına göre hangi önlemler alınması gerektiği ortaya çıkacak" dedi.

Hizmet aralık ayında başlayacak

İmzalanan protokol kapsamında kadın destek hattı üzerinden şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara alanında uzman kişiler tarafından doğru kurumlara yönlendirme ve hakları konusunda bilgilendirme yapılarak dernek görevlileri belediye adına bu çalışmayı gerçekleştirecek. Verilecek hizmet aralık ayının 2. haftasında faaliyete başlayacak. Yunusemre Kadın Destek Hattı Proje Yönetim Ekibi Semiha Hasgör, Çiğdem Gültekin, Yadigar Şahin, Gamze Aksoy ve İdil Altun'dan oluşuyor. - MANİSA