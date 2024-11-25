Yunusemre Belediyesi'nden Kadın Destek Hattı Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediyesi'nden Kadın Destek Hattı Projesi

Yunusemre Belediyesi\'nden Kadın Destek Hattı Projesi

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile işbirliği yaparak, şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için Kadın Destek Hattı'nı hayata geçiriyor. Proje, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde imzalanan protokolle başlatılıyor ve aralık ayında hizmet vermeye başlayacak.

25.11.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile iş birliği yaparak şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için önemli bir adım attı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde imzalanan protokol ile hayata geçecek olan Kadın Destek Hattı, kadınların ve çocukların şiddetten korunması için önemli bir destek mekanizması sağlayacak.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği el ele vererek şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için destek hattı oluşturuyor. İmzalanan protokol kapsamında şiddet mağduru kadın ve çocuklara doğru kurumlara yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti sunulacak. Protokolün imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Semiha Hasgör, kadın mahalle muhtarları, ilgili birim müdürleri ve dernek üyeleri katıldı.

"Artık eyleme geçiyoruz"

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kadına yönelik şiddete karşı kadın destek hattı ile harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bugün Türkiye'de bu mücadelede lomokotif görevi üslenen Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile bir araya geldik. Yunusemre Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği işbirliği ile kadın kardeşlerimizle en iyi şekilde dayanışma içerisinde olacağız. Artık sözden eyleme geçiyoruz. Kadın destek hattı ile onlarla omuz omuza mücadele vereceğiz. Bize düşen görev bu cinayetleri, şiddeti, psikolojik şiddeti işbirliği ile önleyebildiğimiz kadarı ile önlemektir. Belediye olarak derneğimizin emrinde elimizden geleni yapacağız."

"Kadın Destek Hattı mücadelemize katkı sunacak"

Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Semiha Hasgör de desteklerinden dolayı Başkan Balaban'a teşekkür ederek kadın destek hattının kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli katkılar sunacağını ifade etti. Hasgör açıklamasında, "Yunusemre Belediyesi ile önemli bir adım atıyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren de Yunusemre Belediyesi işbirliği ile kadın destek hattı açıyoruz. Bu hatta başvuran kadınların hem haklarını hem de hangi kamu kurumlarına başvurmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız. Hem de bu hatta gelen çağrılar ilerleyen süreç için bize veri tabanı sağlayacak. O veri tabanına göre hangi önlemler alınması gerektiği ortaya çıkacak" dedi.

Hizmet aralık ayında başlayacak

İmzalanan protokol kapsamında kadın destek hattı üzerinden şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara alanında uzman kişiler tarafından doğru kurumlara yönlendirme ve hakları konusunda bilgilendirme yapılarak dernek görevlileri belediye adına bu çalışmayı gerçekleştirecek. Verilecek hizmet aralık ayının 2. haftasında faaliyete başlayacak. Yunusemre Kadın Destek Hattı Proje Yönetim Ekibi Semiha Hasgör, Çiğdem Gültekin, Yadigar Şahin, Gamze Aksoy ve İdil Altun'dan oluşuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Aralık, manisa, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi'nden Kadın Destek Hattı Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Kadın Destek Hattı Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.