Yunusemre Belediyesi'nden Ramazan Çarşısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediyesi'nden Ramazan Çarşısı

Yunusemre Belediyesi\'nden Ramazan Çarşısı

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayını kutlamak için 100. Yıl Meydanı'nda Ramazan Çarşısı kuruyor. Çarşı, 7 Mart'ta açılacak ve çeşitli etkinliklerle Ramazan ruhunu yaşatacak.

06.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayını en güzel şekilde yaşatmak için 100. Yıl Meydanı'nda Ramazan Çarşısı kuruyor. 7 Mart Cuma günü saat 16.30'da kapılarını açacak olan çarşı, eski Ramazanları hatırlatan etkinlikleri ve dopdolu programıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

Ramazan ruhunun doyasıya yaşanacağı Ramazan Çarşısı, Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı'nda kuruluyor. Ramazan Çarşısı'nda her gün farklı etkinlikler düzenlenerek, ziyaretçilere geleneksel eğlenceler sunulacak. Semazen gösterileri, Hacivat ve Karagöz oyunları, sirk gösterileri gibi renkli etkinlikler, Ramazan'ın ruhunu doyasıya yaşamak isteyen herkesi bekliyor. Eğlencenin yanı sıra, çarşıda alışveriş stantları da kurulacak. Önemli markaların ve yerel esnafların yer alacağı bu stantlar, hem vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunacak hem de Manisa esnafına ekonomik katkı sağlayacak.

Ramazan Çarşısı'nın, Ramazan ayı boyunca açık olacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte coşkuyla her gün farklı etkinliklerle dolu dolu geçecek bu programımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Çarşımızda stant açacak esnafımıza da bol kazançlar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yunusemre, Belediye, Ekonomi, manisa, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi'nden Ramazan Çarşısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:24:01. #7.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Ramazan Çarşısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.