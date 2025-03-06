Yunusemre Belediyesi\'nden Ramazan Çarşısı

Yerel

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayını en güzel şekilde yaşatmak için 100. Yıl Meydanı'nda Ramazan Çarşısı kuruyor. 7 Mart Cuma günü saat 16.30'da kapılarını açacak olan çarşı, eski Ramazanları hatırlatan etkinlikleri ve dopdolu programıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

Ramazan ruhunun doyasıya yaşanacağı Ramazan Çarşısı, Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı'nda kuruluyor. Ramazan Çarşısı'nda her gün farklı etkinlikler düzenlenerek, ziyaretçilere geleneksel eğlenceler sunulacak. Semazen gösterileri, Hacivat ve Karagöz oyunları, sirk gösterileri gibi renkli etkinlikler, Ramazan'ın ruhunu doyasıya yaşamak isteyen herkesi bekliyor. Eğlencenin yanı sıra, çarşıda alışveriş stantları da kurulacak. Önemli markaların ve yerel esnafların yer alacağı bu stantlar, hem vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunacak hem de Manisa esnafına ekonomik katkı sağlayacak.

Ramazan Çarşısı'nın, Ramazan ayı boyunca açık olacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte coşkuyla her gün farklı etkinliklerle dolu dolu geçecek bu programımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Çarşımızda stant açacak esnafımıza da bol kazançlar diliyorum" dedi. - MANİSA