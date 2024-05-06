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Osmancalı mahallesi, Yunusemre Belediyesiyle kalkınıyor

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MANİSA - Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesinde Güneş Enerji Sistemi ile tarımsal sulamaya katkı veriyor. Bölgede kurulan 40 adet güneş enerji paneli ile tarımsal sulama göletine saatte 20 ton su basılıyor.

Kırsal kalkınma çalışmalarına önem veren Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesi'nde hayata geçirdiği Güneş Enerji Sistemi ile tarımsal sulama sistemine büyük katkı sağlıyor. 40 adet güneş enerji paneli ile kurulan sistem sayesinde 15 beygir gücündeki dalgıç pompadan sulama göletine saatte 20 ton su basılıyor.

Yapılan çalışmadan dolayı Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, bölgede yaşayan vatandaşların ürün yetiştirirken su yetmeyecek diye düşünmelerine gerek kalmadığını belirtti. Akdeniz, "Göletimizde önceden su yetmiyordu. Paneller yapılınca buradan çıkan su gölete takviye olarak veriliyor. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız istediği ürünü yetiştirebilecek. 40 adet güneş enerji panelimiz var. 140 metre derinlikte 15 beygirlik pompa çalışıyor. Pompadan giden su da gölete iletiliyor. Zaten göletten itibaren de dağıtım sistemimiz de hazırdı. Burada suyumuz yetmiyordu. Eylül-Ekim aylarında su sıkıntısı sebebiyle üreticilerimiz tarımsal sulama yapabilmek için tankerle tarlalarına su taşıyordu. Artık su yetmeme durumu yaşamayacağız. Vatandaşımız rahat edecek. Desteklerinden dolayı Yunusemre Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Semih Balaban'a çok teşekkür ediyorum" dedi.