Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi\'nde Yaz Kursları Başladı

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Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nin açtığı yaz kurslarında eğitimler başladı. Yaz kurslarından yaklaşık 700 vatandaş faydalanıyor.

Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan yaz kurslarında eğitimler başladı. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmenler eşliğinde verilen eğitimler yaz ayı boyunca sürecek. Hafta içi 4 - 14 yaş aralığındaki çocuklara satranç, gitar, keman, resim, taekwondo, jimnastik, Kur'an-ı Kerim okuma, hızlı okuma, drama, kaligrafi ve karikatür kursu veriliyor. Kadınlara yönelik ise takı tasarım ve pilates kursu düzenleniyor. Yaklaşık 700 vatandaşın faydalandığı kurslardan oldukça memnun olan vatandaşlar Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA