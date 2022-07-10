Yunusemre'de 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtıldı - Son Dakika
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Yunusemre'de 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtıldı

10.07.2022 16:42
Yunusemre'de 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtıldı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerini de unutmadı.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Bayram süresince yaklaşık 5 bin aileye yaklaşık 30 ton kurban eti dağıtıldı. Dağıtıma Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak vatandaşın bayramını kutladı.

Uyguladığı sosyal belediyecilik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı bayram tadında yaşaması için bu yıl da kolları sıvadı. Yaklaşık 30 ton kurban eti Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Kurban eti dağıtımına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Bu yıl da yüzlerce aileye kurban eti ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Çerçi bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için sahadayız. Yüz kişinin üzerinde çalışanımız etlerin kesilmesi, paketlenmesi ve dağıtımında görev alıyor. Bayramın ilk günü bütün hayvanlarımızı kestik. Hayırseverlerin katkısıyla 57 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvanı kurban ettik. 5 bin ihtiyaç sahibi ailemize yaklaşık 30 ton kurban etini ulaştırdık. Ben de dağıtımın bir kısmına katılarak vatandaşlarımızın bayramını kutladım. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak, onların da bayramı bayram tadında geçirmelerine vesile olduk. Bayramlar dayanışma, birlik ve beraberlik günü. Tabi bayram süresince mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan belediye personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
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Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi
Kaynak: İHA

Mehmet Çerçi, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre'de 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre'de 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtıldı - Son Dakika
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