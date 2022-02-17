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Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor - Son Dakika

Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor

17.02.2022 14:48
Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor

'Yunusemre'de sen ben yok! Biz Varız! Her zaman biriz, beraberiz' şiarıyla son yılların en önemli sosyal destek kampanyasına imza atan Yunusemre Belediyesi, kampanya kapsamında öğrencilere 5 bin mont, 5 bin bot dağıttı.

'Yunusemre'de sen ben yok! Biz Varız! Her zaman biriz, beraberiz' şiarıyla son yılların en önemli sosyal destek kampanyasına imza atan Yunusemre Belediyesi, kampanya kapsamında öğrencilere 5 bin mont, 5 bin bot dağıttı.

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözü ile başlattığı sosyal destek kampanyasını sürdürüyor. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarına 5 bin mont ve 5 bin bot, dağıtılmak üzere okullara teslim edildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletecek sosyal destek çalışmalarının süreceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en güzel özelliği. Bir yandan geleceğe hayırla yad edilecek eserler bırakırken, diğer yandan gönül seferberliğimiz artarak sürüyor. Büyük Yunusemre ailesinin her ferdine aynı sevgi ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. Gönül seferberliğimiz kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimizin eğitim gören çocuklarına mont ve bot desteği için çalışmamızı yaptık. Mont ve botları gerek ekiplerimiz bizzat, gerekse okul yönetimine, ailelere ulaştırmak üzere teslim etti. İmkanlarımız ölçüsünde bu desteklerimiz devam edecek." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor
Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor
Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor

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Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor - Son Dakika


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