Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlığına Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi seçildi - Son Dakika
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Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlığına Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi seçildi

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Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlığına Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi seçildi
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Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni dönem başkanlığına Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi seçildi. Toplantıda geçmiş dönem çalışmaları değerlendirilip gelecek dönem hedefleri ele alındı.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirerek yeni başkanı seçti. Yapılan seçimde yeni dönem için başkan Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi seçildi.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'nde, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, divan yönetimi ve konsey üyeleri katılımıyla yapıldı. Toplantıda Yunusemre Kent Konseyi'nin geride kalan dönemde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve çalışmalar da ele alındı. Yeni dönem için aday olmayan Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi eski Başkanı Suzan Cömert Özata, geçtiğimiz dönemde Yunusemre'de kadınlarla birlikte önemli sosyal çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, yeni dönemde görev yapacaklara başarılar diledi. Başkanlık seçimi sonucunda Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı olarak seçildi. Seçimin ardından konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, kent konseyinin katılımcılığı, ortak akıl, sivil toplum ve Yunusemre'nin geleceğine yönelik mesajlar verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da yaptığı değerlendirmede, kent konseylerinin yerel yönetimlerde katılımcılığın ve ortak aklın güçlendirilmesi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Açıklamasında "Kadın kardeşlerimiz Manisa'da en güçlü dayanışma örneklerinden birini ortaya koydu" şeklinde ifade eden Başkan Balaban, yeni dönemde Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne çalışmalarında başarılar diledi.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Yeni Başkanı Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, yeni dönemde Yunusemre için önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade ederek seçimde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlığına Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi seçildi - Son Dakika
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