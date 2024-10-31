Yunuslar Balıkçılarla Yarıştı

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Yunusların balıkçı teknesi ile eğlenceli yarışı

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde balık tutmak amacıyla denize açılan amatör balıkçılar, tekneyle yarışan yunus sürüsü ile karşılaştılar.

Bulancak'a bağlı Talipli köyü açıklarında avlanmak için denize çıkan balıkçı teknesine, yunuslar uzun süre eşlik etti. Bu sevimli deniz canlıları, balıkçılara kendilerini sevdirmek için adeta bir yarışa girdiler. Yunusların neşeli hareketleri, balıkçılar için keyifli anlar yaşattı. Yunusların balıkçılarla yarışı ve kurdukları sıcak etkileşim cep telefonu kameralarına yansıdı.