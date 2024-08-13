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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan kapalı semt pazarı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Demirçalı, çevre mahallelere de hizmet verecek kapalı semt pazarının 2 hafta içinde açılacağını müjdeledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yeşilbağlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda yapılan zemin kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zemin çalışmalarını denetleyen Başkan Demirçalı, 5 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan kapalı semt pazarının 2 hafta içinde bölge halkının hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

15 gün içinde halkımızın hizmetine sunacağız

Vatandaşların kapalı semt pazarında daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapma imkanına kavuşacağını belirten Başkan Demirçalı, "Bölgede birçok mahallemize hizmet verecek olan kapalı semt pazarımızda zemin kaplama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Bütün çalışmalarımızı tamamladıktan sonra pazarımızı 15 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. İnsanlarımız artık alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı İsa Karagöz ve Koza Mahalle Muhtarı Selim Bağara da Başkan Demirçalı'ya hizmetleri için teşekkür etti. - ADANA