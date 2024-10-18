Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, muhtarlarla bir araya gelerek mahalle sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri geliştirmek için iş birliği yapacaklarını belirtti.

18.10.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kahvaltıda muhtarlarla buluştu. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen üçüncü 'Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir'in geleceği için muhtarlarla yaptığı koordinasyon ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen kahvaltı programının üçüncüsü gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Demirçalı, tüm mahallelerin sorunlarını bildiğini, sorunların çözümü noktasında muhtarları dinleyerek bir yol haritası çizeceklerini kaydetti.

Seçim öncesi halka verdiği şeffaf, adil ve liyakatli bir yönetim sözünü hatırlatarak bundan asla dönmeyeceğini ifade eden Başkan Demirçalı; "Herkese şeffaf, adaletli ve adil bir hizmet sunmak için var gücümle çalışacağım. Bahane üretmeden, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarlarımızla el ele vererek sorunlarımızı çözüme ulaştıracak ve Yüreğir'imizi daha yaşanabilir bir ilçe durumuna getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Demirçalı'nın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi. Muhtarların taleplerini tek tek not alan Başkan Demirçalı, tüm sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Yerel Yönetim, Politika, Yüreğir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.