Yüreğir Belediye Başkanı Engelli Personelleri Ağırladı

Yerel

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla belediyede görev yapan engelli personelleri makamında ağırladı.

Belediyenin farklı bölümlerinde çalışan engelli personeller ile bir süre sohbet eden ve her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Demirçalı, doğuştan veya sonradan bir şekilde engelli olan insanların yaşamlarını kolaylaştırma adına toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Engelli personeller ile sohbetinde hep birlikte büyük bir aile olduklarını, tek gayelerinin insanların mutlu yaşadığı bir ilçe tesis etmek olduğunu vurgulayan Demirçalı, hizmetlerindeki gayretleri dolayısıyla engelli personeline teşekkür etti.

Engelsiz bir Yüreğir hedeflediklerini kaydeden Demirçalı, "Engelli bireylerimizin toplumsal hayata kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi tüm toplumu güçlendirecektir. Yüreğir'de engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üreteceğiz. Engelli vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, Yüreğir'i engelsiz bir ilçe yapmak için özenle çalışacağız. Bu vesileyle Engelliler Haftası'nın engelli bireylerimize karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Personelin istek ve ihtiyaçlarını da soran Demirçalı, etkinliğin ardından engelli personellere hediye verdi. - ADANA