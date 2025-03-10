Yüreğir Belediyesi 2024-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı\'nı Tanıttı

Adana Yüreğir Belediyesi tarafından hazırlanan '2024-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçemizin eşitlik yol haritasını oluşturduk. Kadınların ve ayrımcılığa uğrayan tüm grupların yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı ve gündelik yaşam şartlarını iyileştirici stratejiler, hedefler ve bu hedeflerin uygulanmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç'in koordinatörlüğünü yaptığı Yüreğir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere yerelde toplumsal eşitliğin sağlanması için amaç, hedef ve eylemlerin geliştirildiği, yerel mekanizmalara katılım, kentsel hizmetler, şiddet ve bağımlılık, ekonomik güçlenme ve kadın, eğitim ve sağlık, göç ve yoksulluk, bilinç yükseltme ve farkındalık temalarını içeren eylem planı geniş katılımla gerçekleştirildi.

"Ayrımcılığa uğrayan tüm grupların katılımını artıracağız"

Tanıtım töreninin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "2024-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planımızın tanıtımı için bir aradayız. Yüreğir'i birlikte yönetme iddiasıyla çıktığımız bu yolculukta yol haritamız olan stratejik planda ve bunun alt çalışmalarından biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planında katılımcılığı çok önemsedik. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçemizin eşitlik yol haritasını oluşturduk. Kadınların ve ayrımcılığa uğrayan tüm grupların yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak ve gündelik yaşam şartlarını iyileştirici stratejiler, hedefler ve bu hedeflerin uygulanmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Adil, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim hedefini toplumcu belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Demirçalı, "Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal eşitlik bizim bu hedefimizdeki ana motivasyonlarımızdandır. Kadınlar ve dezavantajlı grupları ilçenin yaşayan ve eşit paydaşları olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, tüm eşitsizlik mağduru toplumsal kesimlerin karşılaştıkları sorunların hak ihlallerine sebep olduğunun farkındayız. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile sorunları çözme, hak ihlallerini kendi ölçeğimizde engellemeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşımla bugün yerel mekanizmalara katılım, kentsel hizmetler, şiddet ve bağımlılık, ekonomik güçlenme ve kadın, eğitim ve sağlık, göç ve yoksulluk, bilinç yükseltme ve farkındalık başlıklarında çalıştaylar ile yerelde yaşanan eşitsizliklerin tespitini ve giderim yöntemlerini tespit ettik. Toplumun her kesimi açısından erişilebilir, adil ve kapsayıcı belediye hizmetleri sunabilmek için sivil toplumun ve bireylerin katılımını sağladık" şeklinde konuştu.

"Sizlerin desteği ve iş birliği çok önemli"

Başkan Demirçalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstlendiğimiz sorumlulukla ilçemizde yaşayan herkesin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmalarının yanı sıra geliştireceğimiz ilişkiler ile özellikle ilçemiz özelinde diğer kamu kurumları ve özel sektörde de eşitsizliklerin giderilmesi için çaba göstereceğiz. Bütün bunları başarabilmek için siz Yüreğirli hemşehrilerimizin desteği ve iş birliği çok önemli. Bu kapsamda belediyecilik hizmetlerinde esas aldığımız ilkelerin hepsinin temelinde de birlikte yönetmek var. "Biz Yüreğir Belediyesi olarak dezavantajlı bireylerin ve kadınların sorunlarını bir insan hakkı ihlali olarak görmekteyiz ve sorunların çözümünü de bir ihlalin giderimi olarak ele almaktayız. Yerel yönetimde eşitlik ve adaleti esas alacağımız gibi çalışmaları ile toplumsal farkındalık çalışmalarını da sürdüreceğiz. Gerek dezavantajlı bireyler için geliştirdiğimiz projelerde gerekse ilçe geneli için çalıştığımız projelerde dezavantajlı bireyleri dikkate almaktayız. Projelerimizin oturduğu bir diğer önemli ilke ise toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Herkesin yaşam var diyebildiği bir Yüreğir için çalışıyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla adil, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetimi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı Koordinatörü Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç ile birlikte planın sunumunu yaptı. - ADANA