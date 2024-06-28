Yüreğir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüreğir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Yüreğir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Adana'da Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Ali Demirçalı, kısa sürede Yüreğir'de asfaltı olmayan sokak, cadde, yol kalmayacağını belirtti. Başkan Demirçalı, belediye emekçilerine teşekkür etti.

28.06.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Yüreğir Belediyesi ekiplerince yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ali Demirçalı, "Cok kısa bir sürede Yüreğir'de asfaltı olmayan sokak, cadde, yol kalmayacak" dedi.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adana'da, Yüreğir Belediyesi ekipleri Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Demirçalı, bunaltıcı sıcaklarda çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştirerek Yüreğir halkına en iyi hizmeti vermeye çalışan belediye emekçilerine teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi emekçilerinin gece-gündüz, yaz-kış demeden büyük bir fedakarlıkla Yüreğir için hizmet ettiğini kaydeden Başkan Demirçalı, 45 derecede verilen emeğin ve akıtılan alın terinin kent için çok kıymetli olduğunun da altını çizdi.

"Çalışmalar Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde sürüyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Demirçalı, "Büyükşehir ile uyum buna denir. İnşallah çok kısa bir sürede Yüreğir'de asfaltı olmayan sokak, cadde, yol kalmayacak. Güzel Cumhuriyet Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarımızı denetledik. 45 derece sıcağın altında çalışan ekip arkadaşlarımın emeği çok değerli, çok kıymetli. Tüm Yüreğir halkı adına emekçilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Yüreğir, Adana, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement