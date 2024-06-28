Yüreğir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını İnceledi

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Adana'da Yüreğir Belediyesi ekiplerince yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ali Demirçalı, "Cok kısa bir sürede Yüreğir'de asfaltı olmayan sokak, cadde, yol kalmayacak" dedi.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adana'da, Yüreğir Belediyesi ekipleri Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Demirçalı, bunaltıcı sıcaklarda çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştirerek Yüreğir halkına en iyi hizmeti vermeye çalışan belediye emekçilerine teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi emekçilerinin gece-gündüz, yaz-kış demeden büyük bir fedakarlıkla Yüreğir için hizmet ettiğini kaydeden Başkan Demirçalı, 45 derecede verilen emeğin ve akıtılan alın terinin kent için çok kıymetli olduğunun da altını çizdi.

"Çalışmalar Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde sürüyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Demirçalı, "Büyükşehir ile uyum buna denir. İnşallah çok kısa bir sürede Yüreğir'de asfaltı olmayan sokak, cadde, yol kalmayacak. Güzel Cumhuriyet Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarımızı denetledik. 45 derece sıcağın altında çalışan ekip arkadaşlarımın emeği çok değerli, çok kıymetli. Tüm Yüreğir halkı adına emekçilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA