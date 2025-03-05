Yüreğir Belediyesi bin kişilik iftar sofrası kurdu - Son Dakika
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Yerel

Yüreğir Belediyesi bin kişilik iftar sofrası kurdu

Yüreğir Belediyesi bin kişilik iftar sofrası kurdu

Yüreğir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar sofraları kurarak dayanışma ruhunu yaşatacak.

05.03.2025 19:33  Güncelleme: 19:36
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Yüreğir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar sofraları kurarak dayanışma ruhunu yaşatacak. Şehit Erkut Akbay Mahallesinde kurulan gönül sofrasında bin kişi orucunu açıp iftar yaptı.

Ramazan ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla paylaşmak için çeşitli mahallelerde iftar sofraları kuracak olan Yüreğir Belediyesi, ilk programını Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde düzenledi. Kiremithane, Mutlu ve Çamlıbel mahallelerini de kapsayan iftar yemeğine, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Okunan ezanın ardından aynı sofrayı paylaşan mahalle sakinleri ikram edilen yemeklerle oruçlarını açtı.

"Ramazan'da dayanışmayı büyüteceğiz"

İftar sofralarını tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazan kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın arttığı, birbirimize daha sıkı sarıldığımız bir ay. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde aynı sofrayı paylaşarak dayanışmayı daha da büyüteceğiz. İftar yemeğimizde bizimle bir araya gelen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum"dedi.

İftar yemeğinden sonra bölge esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Demirçalı'ya vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında iftar sofralarının kurulmaya devam edeceği kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi bin kişilik iftar sofrası kurdu - Son Dakika

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