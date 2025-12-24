Yüreğir'in İlk Kent Lokantası, Dervişler'de Hizmete Sunuldu - Son Dakika
Yüreğir'in İlk Kent Lokantası, Dervişler'de Hizmete Sunuldu

24.12.2025 14:54  Güncelleme: 16:02
Yüreğir Belediyesi, Dervişler Mahallesi'nde ilçenin ilk kent lokantasını hizmete sundu. Başkan Ali Demirçalı, yıl sonuna kadar dört kent lokantası daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, ilçenin ilk kent lokantasını, Dervişler'de hizmete sundu. İlçeye yıl sonuna kadar dört kent lokantası kazandırmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Amacımız; Yüreğir'de hiçbir vatandaşımızın sıcak ve sağlıklı yemeğe erişim sıkıntısı yaşamaması" dedi.

Yüreğir'de Dervişler Kent Lokantası'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, il ve ilçe örgütleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirçalı, konuşmasında ilçede kent lokantalarının sayısının artırılacağını belirterek, "Bugün Dervişler Mahallemizden başlattığımız bu hizmeti, yıl sonuna kadar ilçemizde dört kent lokantasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız; Yüreğir'de hiçbir vatandaşımızın sıcak ve sağlıklı yemeğe erişim sıkıntısı yaşamamasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, kent lokantalarının sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yüreğir Belediyesi, zor ekonomik koşullarda vatandaşın yanında olduğunu bugün bir kez daha göstermiştir. Bu hizmet, halkçı belediyecilik anlayışımızın önemli bir yansımasıdır" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ise "Kent lokantaları, yalnızca uygun fiyatlı yemek sunan alanlar değil; dayanışmanın, eşitliğin ve sosyal adaletin buluşma noktalarıdır. Ali Başkanımızı seçim sürecinde verdiği sözleri bir bir yerine getirmesinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de yerel yönetimlerin sosyal sorumluluğuna dikkati çekerek, "Vatandaşın sofrasına katkı sunan her hizmet çok kıymetlidir. Yüreğir Belediyesi'ni bu anlamlı projeyi hayata geçirdiği ve başkanımızı da seçim sürecinde verdiği sözleri tuttuğu için kutluyorum" dedi.

Açılışa özel olarak vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Menüde etli pilav, kuru fasulye, yoğurt ve tatlı yer aldı. Demirçalı, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Kaynak: ANKA

